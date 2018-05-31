Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray’ın en nüfuzlu isimlerden biri olarak birçok etkinlikte ABD’yi temsil eden Ivanka Trump, babasının başlattığı ticaret savaşına rağmen Çin'deki ticari işlerini başarıyla sürdürüyor.

Son günlerde basına yansıyan bilgilere göre, Ivanka Trump’ın kendi adını taşıyan şirketi Ivanka Trump Marks LLC, Çin’de son 3 ayda bebek battaniyesi, tabut, parfüm, makyaj malzemesi, mobilya ve kitap gibi çeşitli ürünleri kapsayan 13 markanın patentini aldı.

Bunlardan 5'inin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çinli telekomünikasyon şirketi ZTE’yi kurtaran açıklamasının hemen ardından gelmesi ise Trump yönetimine ilk günlerden beri yöneltilen "çıkar çatışması" eleştirilerini yeniden alevlendirdi.

Söz konusu 2 gelişmenin aynı döneme gelme ihtimali bulunmasına karşın birçok uzman, Washington’ın, diğer ülkelerde ticari çıkarları bulunan Trump ailesi tarafından yönetilmesinin sakıncalı tarafları olduğuna işaret ediyor.

"Washington’da Vatandaşlar için Sorumluluk ve Etik" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun uzmanlarından Caroline Zhang, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Ivanka Trump’ın, şirketindeki görevini bırakmış olmasına karşın hala kar ettiğine dikkati çekti.

Zhang, Ivanka Trump’ın, şirketi tarafından pazarlanan tekstil ürünlerinin çoğunun Çin’de üretilmesine karşın Çin lideriyle ikili temaslarda bulunmasının etik olmadığını vurgulayarak, "Ivanka’nın şirketi, geçen yıl Ivanka'nın Çin Devlet Başkanı Cinping Şi ile akşam yemeği yediği gün 3 önemli markanın patentini aldı. Bu, elbette soru işaretleri oluşturur." ifadelerini kullandı.

Sorular yüzünden konferans bağlantısını terk etti

Çin’den ardı ardına gelen patentlerin basında geniş yer bulmasıyla büyüyen soru işaretleri ve eleştirilere rağmen Ivanka Trump'ın ağzını bıçak açmıyor.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Ivanka Trump, Beyaz Saray’ın bir başka konuda düzenlediği konferans bağlantısını, Çin’deki şirketiyle ilgili sorular sorulmasının ardından terk ederek bu konudaki sessizliğini korumaya ne kadar kararlı olduğunu gösterdi.

Ivanka Trump’ın hala birçok ülkede bekleyen tescil başvurularının bulunması da soru işaretleri ve eleştirilerin arkasının geleceğine işaret ediyor.