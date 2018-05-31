Son dakika haberi! ABD'nin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması sonrasında İstişara için Türkiye'ye çağrılan Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç 16 gündür Türkiye'de bulunuyordu. 