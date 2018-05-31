Son dakika haberi! ABD'nin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması sonrasında İstişara için Türkiye'ye çağrılan Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç 16 gündür Türkiye'de bulunuyordu.
Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Kılıç Washington'a gidiyor
31.05.2018 - 12:06 | Son Güncelleme: 31.05.2018 - 12:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD ile Türkiye arasında 4 Haziran'da yapılacak Menbiç görüşmesi öncesinde yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç Ankara'dan ayrıldı, görev yeri Washington'a gidiyor.
Etiketler : ABD Büyükelçisi Kılıç Washington,
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