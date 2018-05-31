Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO yetkilisinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, toplantının ana gündem maddeleri, Ukrayna, Minsk Anlaşması ve askeri faaliyetler olacak.

Bu çerçevede NATO'nun Rusya'dan Minsk Anlaşması'nı tam olarak uygulaması çağrısında bulunması bekleniyor.

Tarafların şeffaflık ve risklerin nasıl azaltılabileceği konularına odaklanacağını söyleyen NATO yetkilisi, bunun Avrupa'nın istikrarı ve güvenliği için önemli olduğuna işaret etti.

2002 yılında kurulan NATO-Rusya Konseyi mekanizması tarafların ortak güvenlik konularında görüş alışverişi ve iş birliği yapması için imkan sağlıyor. Ancak Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı yasadışı ilhakının ardından NATO-Rusya Konseyi sadece taraflar arasındaki iletişim kanallarını açık tutmayı amaçlıyor. Büyükelçiler düzeyinde toplanan Konsey iş birliği imkanını canlı tutmuyor.

Rus diplomatların akreditasyonu iptal edilmişti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının kimyasal gazla zehirlenmesine tepki olarak mart ayında bünyesindeki 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal ettiğini, beklemede olan 3 akreditasyonu da reddedeceğini bildirmişti.

Öte yandan NATO'daki Rusya misyonundaki personel sayısının 10 kişi azaltılarak 20'ye düştüğü duyurulmuştu.