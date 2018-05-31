Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç Avrupa Birliği (AB) ve Ticaret Bakanı Ann Lind, İsveç'in ABD'ye yılda 4 milyar dolar çelik ihracat ettiğini belirterek, "ABD'nin aldığı en kötü karar'' ifadelerini kullandı.

ABD ek vergi tarifesini AB, Kanada ve Meksika'ya da uygulayacak

Bakan Lind, resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek vergi getirmesine tepki gösterdi.

İsveç'in iki ay boyunca ABD ile konuyu müzakere ettiğini söyleyen Lind, ''ABD'ye yaptığımız çelik ve araç ihracatında indirime gitme sözü verdik ve bize ek vergi getirilmemesi için müzakereler yaptık. Fakat ABD bunu kabul etmedi." ifadesini kullandı.

Bakan Lind, ''İsveç ABD'ye yılda 4 milyar dolar çelik ihracat ediyor. ABD'nin aldığı en kötü karar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin aldığı kararın Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu hatırlatan Lind, ''Duruma göre AB ülkeleri de ABD'den ithal edilen çelik ve alüminyuma aynı oranda ek vergi koyabilir.'' şeklinde konuştu.

"İsveç için felaket olur"

Bakan Lind, "Ayırca ABD, Avrupa'dan satın alınan otomobillere de ek vergi koymak için çalışmalar başlattı. İsveç'in ABD'ye araç ihracatı da 20 milyar dolar. Eğer, yurt dışından gelen araçlara da gümrük vergisi konursa İsveç için felaket olur.'' değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı.