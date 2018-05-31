Pompeo, Kuzey Koreli muhatabı ile New York'ta yaklaşık 90 dakika süren  görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ''Bu görüşmelerin ardından  doğru yönde ilerlediğimize inanıyorum.'' dedi.

Kuzey Koreli muhatabının, Kim Jong-un'un mektubunu Trump'a iletmek  üzere Washington'a gitmeyi planladığını belirten Pompeo, zirvenin başarılı  olmasının ABD ve Kuzey Kore'ye barış, refah ve güvenlik getireceğini ifade etti.

Bu fırsatın kaçırılmasının büyük bir trajedi olacağını söyleyen  Pompeo, ''Görüşmelerimde ABD'nin amacının Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer  silahtan arındırılması olduğunu çok net bir şekilde ilettim.'' diye konuştu.

"Hayatta bir kez ele geçecek bir fırsat"

Kim Jong-un'un nükleer silahsızlanmayı kabul etmesi durumunda Kuzey  Kore'yi aydınlık bir yolun beklediğini kaydeden Pompeo, hayatta bir kez ele  geçecek bu fırsatın yakalanması ve görüşmelerin başarılı olmasının "tarihi"  olacağını ifade etti.

İki ülke arasındaki sürecin bir anda sonuçlanmasının beklenmemesi  gerektiğini dile getiren Pompeo, "Bu, günler ve hatta haftalar sürecek bir süreç  olacak, zor anlar ve zamanlar olacak.'' dedi.

12 Haziran'da Singapur'da zirvenin yapılıp yapılmayacağına yönelik bir  soruya ise Pompeo, ''Bilmiyorum, son 72 saatte (görüşmenin) koşulları belirlemeye  yönelik iyi bir ilerleme kaydettik." cevabını verdi.

Sabah saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim  Jong-un ile 12 Haziran'da görüşme ihtimaline ilişkin, "Umuyorum ki (Kim Jong-un  ile) ayın 12'sinde görüşmemiz olacak. Ancak bu, her şeyin bir toplantıda  halledileceği anlamına gelmiyor, belki ikinci veya üçüncü tur görüşmeler  olabilir. Belki de hiçbir görüşme olmaz." açıklamasını yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Kuzey Koreli muhatabı ile New York'ta  yaptığı görüşmelerin çok olumlu geçtiğini vurgulayan Trump, ikilinin cuma günü  Washington'a gelmelerini beklediğini belirterek "Kuzey Kore ile gayet iyi  gidiyoruz. Sanıyorum cuma günü Washington'a gelecekler ve Kim Jong-un'dan bana  gelen bir mektubu iletecekler. Şu anda o mektubu görmeyi bekliyorum." şeklinde  konuşmuştu.