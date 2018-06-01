Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır resmi haber ajansında yer alan habere göre, Mısır'ı ziyaret eden Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Gong Xiaosheng, Çin'in Kahire Büyükelçiliği'nde düzenlediği basın toplantısında, "Mısır ve İsrail, Pekin'den Filistin-İsrail barış sürecinde büyük bir rol oynamasını talep etti." dedi.

Çin'in, Filistin meselesi ve barış süreciyle ilgili Mısır'la daha iyi iş birliği ve koordinasyon kurmaya çalışacağını aktaran Xiaosheng, Gazze'deki Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki askeri gerginliğe işaret ederek, mevcut gelişmelerden ve gerginlikten derin endişe duyduğunu dile getirdi.

Xiaosheng, Mısır'da Filistin-İsrail sorununa ilişkin yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmelerde bulunduğunu belirterek, "Mısır tarafı barış sürecinde Pekin yönetiminin aktif rol almasını istediğini aktardı. Öte yandan İsrail de Çin'in daha büyük bir rol üstlenmesi önerisinde bulundu. Bu, önemli bir gelişme. Nitekim geçmişte İsrail, ABD'nin Filistin meselesinde tek taraf olmasında ısrarcıydı. Çin, Arap Barış Girişimini ve Filistin halkının çıkarlarıyla örtüşen tüm girişimleri destekliyor." ifadelerini kullandı.