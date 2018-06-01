Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD yönetiminin aldığı karara tepki göstererek, "Kanada'nın ABD'ye karşı bir ulusal güvenlik tehdidi olduğu düşünülemez." dedi.

Düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin 150 yıl boyunca ABD'nin en kararlı müttefiki olduğunu ifade eden Trudeau, ABD yönetiminin bu kararı ulusal güvenlik önlemi bahanesiyle aldığını ama kendilerinin hiçbir zaman ABD'ye karşı ulusal güvenlik tehdidi olmadıklarını dile getirdi.

"Bu tarifeler tamamen kabul edilemez." diyen Justin Trudeau, şunları kaydetti:

"Kanadalılar iki dünya savaşında ve Kore'de Amerikalılarla birlikte hizmet ettiler. Normandiya sahillerinden Afganistan dağlarına kadar birlikte savaştık ve öldük. Kanadalı personel şu anda NORAD, NATO ve dünya çapında ortaklıklarda Amerikalıların yanında hizmet veriyor. 11 Eylül'den sonra hemen Amerika'nın yanındaydık. Kuzey Irak'ta DEAŞ'a karşı birlikte savaşıyoruz. Amerikalılar da geçmişte yardımımıza geldiler. Rakamlar açık; ABD'nin Kanada ile çelik ticaretinde 2 milyar dolarlık bir ABD doları fazlası var ve Kanada, ABD'nin çelik ihracatının yarısı olan dünyanın diğer ülkelerinden daha fazla Amerikan çeliği satın alıyor. Kanada, Amerikan savunma sanayi için güvenli bir tedarikçidir. Kanada'nın ABD'ye karşı bir ulusal güvenlik tehdidi olduğu düşünülemez."

ABD'nin yeni tarifelerinin Kanada ve ABD sınırının her iki tarafındaki sanayi ve çalışanlara zarar vereceğine işaret eden Trudeau, şöyle devam etti:

"Bu tarifeler Kanada ve ABD sınırının her iki tarafında sanayi ve işçilere zarar verecek ve Kuzey Amerika çelik ve alüminyumunu dünya çapında daha rekabetçi hale getirecek bağlantılı tedarik zincirlerini bozacak. Bunun ötesinde bu tarifeler, Kanada ve ABD ile özellikle de Amerikan savaşçılarıyla birlikte savaşan ve ölen binlerce Kanadalı arasında uzun zamandır devam eden güvenlik ortaklığına karşıdır. Ticaret, dostluk ve birçok durumda Amerikalılar ve Kanadalılar arasındaki aile bağları hiç azalmadı, aslında hiç bu kadar güçlü olmadılar.

Kanada Hükümeti, ortak değerler, coğrafya ve ortak çıkarların, nihayetinde korumacılığın üstesinden geleceğinden emin. Sürekli olarak söylediğimiz gibi Kanadalı işçileri ve Kanada'nın çıkarlarını her zaman koruyacağız. Bir şey hakkında çok açık olmak istiyorum; Amerikan halkı bizim ortaklarımız, dostlarımız ve müttefiklerimiz olarak kalır. Bu Amerikalılar hakkında değil. Bir noktada sağduyularının geçerli olacağına inanmalıyız. Ama biz bu eylemde bugün ABD yönetiminin hiçbir işaretini görmüyoruz."

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland de ABD'nin yeni gümrük tarifelerini açıklamasının ardından, kendilerinin de ABD'nin gümrük vergilerine karşılık olarak Amerikan çelik ve alüminyum ürünlerine 1 Temmuz'dan itibaren sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 tarife uygulanacağını açıklamıştı.