Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Avrupa’nın kendine göre bir demokrasi anlayışı olduğunu ve “Türkiye ne derse yanlış, Avrupa ne derse doğru” şeklindeki yaklaşımının sıkıntılı olduğunu söyledi. Deutsche Welle kanalındaki Conflict Zone programında Tim Sebastian’ın sorularını cevaplandıran Çavuşoğlu, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde bazı Avrupa ülkeleriyle yaşanan gerginliğe Hollanda örneğinin verilmesi üzerine “Hollanda Başbakanı’nın bana Hollanda’ya laleleri görmek için gidebileceğimi ancak Türk halkını göremeyeceğimi söylemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu hangi demokratik standartlara uygun? Kendinizi patron, birinci sınıf halk ve ülke olarak, Türkiye’yi ve Türk halkını ise ikinci sınıf görüyorsunuz. Bunu doğrudan söylemenize gerek yok. Türkiye’ye ve Türk halkına yaklaşımınızdan bunu doğrudan görebiliyoruz” dedi.



BATI ÇİFTE STANDARTLI

Avrupalı ülkelerin engellemeleriyle toplantı özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu “Bu ne yazık ki, Avrupa’nın ve Batı’nın çifte standardı” dedi. Türkiye’nin darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Çavuşoğlu “Türkiye’de ne olduğunu anlamak istemediniz. Birçok Batılı ülke darbecileri destekledi. Birçok ülke daha önce orduda bulunanları da içeren bu darbecilere iltica hakkı tanıyor. Neden biz bu darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığımızda Türkiye’deki demokrasiyi savunmadınız?” dedi. Türkiye’nin ve halkının güvenliğinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan tedbirlere yönelik eleştirilerden daha önemli olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, birçok Avrupa ülkesinin darbe girişiminin başarısız olmasını kabullenemediğini söyledi.



AVRUPA’NIN PARÇASIYIZ

“Türkiye, AB’ye üye olmayı isteyip istemediği” şeklindeki soruya Çavuşoğlu, “Türkiye üyelik için 60 yıldır bekliyor. Bu süreçte birçok reform yaptık, AB yolunda kriterleri yerine getirdikçe siyasi engellerle karşılaşıyoruz. Türkiye, Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisine 2 sene başkanlık etti. Beğenseniz de beğenmeseniz de Türkiye Avrupa’nın parçası” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin yargılanan ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson’a karşılık FETÖ elebaşı Gülen’in takas edilmesi teklifinde bulunduğuna dair iddiaları reddederek “Asla herhangi bir ülkeyle bu çeşit bir pazarlıkta olmadık” dedi.

Alman gazeteciye ders verdi



Bakan Çavuşoğlu, “Almanya ile ilişkilerimi normalleştiriyorum çünkü dışişleri bakanları benimle çalışıyor, ben de onlarla çalışıyorum. Avusturya-Türkiye ilişkilerini normalleştiriyorum çünkü Avusturya’nın yeni dışişleri bakanı.. “ şeklinde konuşurken sözünün kesilmesi üzerine, “Soru soruyorsunuz, ilk cümlemin ardından sözümü kesiyorsunuz ve benim yapacağımdan daha çok yorum yapıyorsunuz. Lütfen sözümü kesmeyin. Röportaj böyle yapılmaz. Eğer Türk Dışişleri Bakanı’nı küçük düşürmeye çalışıyorsanız bu böyle olmaz” diye tepki gösterdi.