Ancak söz konusu yasak ambulans ve itfaiye ile adı geçen caddelerde ikamet edenlere uygulanmayacak. Ayrıca, Avrupa Egzoz Gazı Emisyonu Mevzuatı'na göre dizel motorlar arasında en az emisyon salgılayan Euro 6 kategorisindeki araçlar da bu yasaktan muaf tutulacak.
Almanya'da ilk dizel yasağı Hamburg'da başladı
01.06.2018 - 11:49 | Son Güncelleme: 01.06.2018 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'da son dönemlerde tartışmalara neden olan trafikte eski dizel araçların yasaklanması uygulamasının ilki Hamburg’da kısmi olarak yürürlüğe girdi.
Etiketler : almanya,dizel yasağı,
562806 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/562806.aspx
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