Ancak söz konusu yasak ambulans ve itfaiye ile adı geçen caddelerde ikamet edenlere uygulanmayacak. Ayrıca, Avrupa Egzoz Gazı Emisyonu Mevzuatı'na göre dizel motorlar arasında en az emisyon salgılayan Euro 6 kategorisindeki araçlar da bu yasaktan muaf tutulacak.