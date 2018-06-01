Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak söz konusu yasak ambulans ve itfaiye ile adı geçen caddelerde ikamet edenlere uygulanmayacak. Ayrıca, Avrupa Egzoz Gazı Emisyonu Mevzuatı'na göre dizel motorlar arasında en az emisyon salgılayan Euro 6 kategorisindeki araçlar da bu yasaktan muaf tutulacak.