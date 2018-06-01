Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin Basın sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği yönündeki sorusunu cevaplandırdı.

Kremlin sözcüsü Peskov, “Evet, gerçekten böyle bir görüşme olabilir. Görüşmenin biçimi ve zamanı diplomatik kanallar aracılığı ile ayarlanacak” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün Kuzey Kore’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Lavrov'un görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin yüksek seviyede aktif hale getirilmesi üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.