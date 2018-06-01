Filistin halkı için koruma talep eden  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısı ABD tarafından veto edildi. 

BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt'in konseye getirdiği ve yaklaşık  iki haftadır üzerinde pazarlıkların sürdüğü, dün oylaması ertelenen tasarı bugün  konseyde oylamaya sunuldu.

ABD, Filistin halkı için koruma talep eden BM Güvenlik Konseyi  tasarısını veto etti. Tasarıya 10 ülke destek verirken konseyin daimi üyelerinden  İngiltere ve geçici üyelerinden Polonya, Hollanda ve Etiyopya ise çekimser kaldı.

Üç kez revize edilen ve "sulandırıldığı" belirtilen tasarıda daha önce  Filistin halkı için uluslararası koruma talep edilirken son taslakta Filistinli  sivillere "uluslararası koruma sağlamaya yönelik önlemlerin değerlendirilmesi"  çağrısı yapılıyordu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, oylama öncesi yaptığı  konuşmada Kuveyt'in konseye getirdiği tasarıda Hamas'tan bir kez bile  bahsedilmediğini bu tasarısın tek taraflı olduğunu söyledi.

Gazze'deki şiddet olaylarından Hamas'ı sorumlu tutan ve Hamas'ın  kınanması gerektiğini belirten Haley, barışı önemseyen bütün ülkelerin bu  tasarıya karşı çıkması gerektiğini ifade etti.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte  oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi  birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Öte yandan ABD de Hamas'ın kınanmasını isteyen karşı bir tasarıyı  konseye getirdi ve bu tasarının da oylanması bekleniyor.