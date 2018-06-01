Sovyetler Birliği’nin Afganistan’a girmesiyle Ortadoğu’da başlayan savaş esnasında kaybolan Rus pilot Alexander Mironov’un bulunduğu öğrenildi. 31 yıl önce kaybolan Mironov’u savaş bölgelerinde esir düşen ve kaybolan askerlerin bulunması için ABD ve Rusya’nın kurduğu ‘Savaş Kardeşliği’ grubundaki ABD istihbarat üyelerinin bulduğu aktarıldı. Miranov’un bazı evrak işlerinin tamamlanmasının ardından 31 sene sonra yurda dönmesi bekleniyor.
Kaybolan Rus pilot 31 yıl sonra bulundu
01.06.2018 - 23:53 | Son Güncelleme: 01.06.2018 - 23:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sovyetlerin Afganistan’a yaptığı askeri çıkarmada kaybolan Rus pilotun tam 31 yıl sonra bulunduğu ve Rusya’ya döneceği öğrenildi.
Etiketler : Rus pilot,Sovyetler,
562878 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/562878.aspx
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