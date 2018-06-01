Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sovyetler Birliği’nin Afganistan’a girmesiyle Ortadoğu’da başlayan savaş esnasında kaybolan Rus pilot Alexander Mironov’un bulunduğu öğrenildi. 31 yıl önce kaybolan Mironov’u savaş bölgelerinde esir düşen ve kaybolan askerlerin bulunması için ABD ve Rusya’nın kurduğu ‘Savaş Kardeşliği’ grubundaki ABD istihbarat üyelerinin bulduğu aktarıldı. Miranov’un bazı evrak işlerinin tamamlanmasının ardından 31 sene sonra yurda dönmesi bekleniyor.