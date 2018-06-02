Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askerî kontrol noktası yer alıyor. İsrail, olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. Abluka altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

Batı Şeria'da yaşayanlardan ise kimi özel izinle kontrol noktalarından geçmek için uzun kuyruklar oluştururken, kimi de İsrail'in engellemeleri sebebiyle Ayrım Duvarı'nı aşarak Aksa'ya ulaşmaya çalışıyor. İsrail'in 12 ile 40 yaş arası erkeklerin Kudüs'e girişine izin vermemesi nedeniyle özellikle gençler Ayrım Duvarı'nı tırmanarak kente geçiyor.

Ayrım Duvarı'nın çeşitli yerlerine merdiven dayayan ve tırmanan gençler, Aksa'da bir vakit namaz kılmak için zorlu yolculuğu göze alıyor. Bununla kalmayıp zaman zaman düşme ya da İsrail askerlerine yakalanma tehlikesi de yaşıyorlar.