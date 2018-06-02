Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir Rusya'nın uzaydaki çalışmaları gereği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Rus astronot Anton Shkaplerov ve uçuş mühendisi Oleg Artyemyev Dünya Kupası öncesi bir gösteri yaptı.

YER ÇEKİMSİZ ORTAMDA FUTBOL TOPUNU TEST ETTİLER

Gösterinin yanı sıra Dünya Kupası'nda kullanılacak topu da test eden ikili güzel görüntüler ortaya çıkardı.

DÜNYA KUPASI'NIN İLK MAÇINI İZLEYECEKLER

İki Rus astronotun Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası ilk maçından önce ülkelerinde olacağı belirtildi. İkili 3 Haziran'da ülkelerinde olacak.