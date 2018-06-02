Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sincar Kaymakamı Mehma Xelil, ABD’li bir askeri birliğin Sincar’da konuşlandığını söyledi.



Xelil “Dün ABD ordusuna bağlı bir birlik Sincar Dağı sınırına gitti. Bu güç Çil Mera ve Sincar Dağı’na konuşlandı. Söz konusu güç bölgedeki siyasi istikrarı sağlamak için konuşlanmıştır.” dedi.

BİRLİK UZUN SÜRE SİNCAR'DA KALACAK



ABD’li birliğinin Sincar'da uzun süre kalacağı belirtilirken, bölgede tamamiyle huzurun sağlanması için ABD’li askerlerin yanı sıra PKK'lıların da söz konusu bölgelere dönmesi bekleniyor.