Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havaların ısınmasıyla birlikte Rus turistler tatil için Türkiye'ye gelmeye başladı. İki ülke arasında yaşanan uçak krizinin tamamen geride kalmasıyla Türkiye sevdalısı Ruslar soluğu Antalya sahillerinde aldı.

EN POPÜLER GÜZERGAH TÜRKİYE

Rusya Tur Operatörleri Birliğinden yapılan açıklamada Rus turistlerin plaj sezonunda en popüler güzergâhının Türkiye olduğunu açıkladı.

AKIN NİSAN AYINDA BAŞLADI

Tur operatörleri Türk sahillerine yönelik talebin artışına yönelik birkaç sebep sıralıyor. Bu yıl Türkiye’deki plaj sezonunun erken başladığı belirtiliyor. Tez Tour temsilcisi Larisa Ahanova, nisan ayında dahi denize girilebildiğini belirtti. Ahanova, “Turistler nisan ayında Türkiye’yi denediler. Bu güzergâh yılın kaymağını yedi.” şeklinde konuştu.

REKOR YILI

Türkiye'yi tercih eden turistlerin sayısının yüzde 60 oranında attığını açıklayan Rus seyahat şirketleri, 2018 yılının Türkiye açısından Rusya’dan gelen turist sayısı rekorunu kırabileceğini var sayıyor.