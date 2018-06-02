Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kerkük'teki Arap Koalisyonu Başkanı Rakan Said, düzenlediği basın toplantısında, ''Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği tarafından 186 sandığın iptal edilmesini reddediyoruz.'' ifadesini kullandı.

Seçimlere hile karıştığından dolayı Türkmen ve Araplar oy pusulalarının elle sayılmasını istediğini hatırlatan Said, ''İlk kez Irak'ta yapılan elektronik oy sayımında oylar Kürt partilerinin lehine kaydırılmıştır. Bu Kerküklülere yönelik büyük bir haksızlıktır.'' şeklinde konuştu.

Seçimlere hile ve şaibenin karıştığına ilişkin meclis kararına karşı Irak Cumhurbaşkanının da tutumunu eleştiren Said, ''Cumhurbaşkanının seçime hile karıştığı yönünde alınan meclisin kararını onaylamaması da bir haksızlıktır. Halkın iradesini hiçe sayıyorlar.'' dedi.

Seçmenlerin gerçek iradesini ortaya çıkarmak için tüm yasal haklarını kullanacaklarını belirten Said, şöyle devam etti:

''Oy pusulalarının elle sayılması talebimiz yerine getirilene kadar tüm yasal haklarımızı kullanacağız.''

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, 12 Mayıs Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilere kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı.

Tepkiler üzerine Başbakan Haydar el-İbadi, ''Kerkük'teki seçim krizine son verilmesi için gerekirse elle sayım yapılsın." açıklamasını yapmıştı ancak Irak yasalarına göre yeniden sayım için Yüksek Seçim Komiserliğinin kararı gerekiyor. Komiserlik ise henüz bu yönde bir karar almadı.