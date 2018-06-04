Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yonhap ajansının haberine göre, ABD'nin Filipinler Büyükelçisi Sung Kim başkanlığındaki heyet, Kuzey Kore'deki silahsızlandırılmış bölgede bulunan Panmunjom köyünde Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son-hui başkanlığındaki heyetle bir kez daha bir araya geldi.

Heyetler, daha önce, 27 Mayıs ile geçen hafta çarşamba, cumartesi ve pazar günleri de aynı yerde görüşmüştü.

Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı ancak tarafların toplantıda Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen, doğrulanabilir ve geri dönülemez şekilde arındırılmasının nasıl başarılacağı ve 1950-53 Kore Savaşı'nın resmen sona erdiğinin ilan edilmesi gibi konuları ele aldığı tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran'da Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini bildirmişti.