Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'nin haberine göre, Avustralya açıklarındaki bir gemide bulunan 123 konteyner, yüksek dalgalar nedeniyle denize düştü. İçinde sağlık ürünleri, cerrahi maskeler ve bebek bezleri bulunan konteynerlerden 83'üne ulaşılamadı.

Haberde, 40 konteynerin zarar görmüş halde bulunduğu belirtildi.

Kaybolan konteynerlerin deniz canlılarına zarar verebileceğinden endişe ediliyor. Özellikle balinaların konteynerlerden düşen malzemeleri yutmasından korkuluyor.

Ekiplerin, Sydney bölgesinde aramalara başladığı ancak dalgalar nedeniyle çalışmaların aksadığı kaydedildi.