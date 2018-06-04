Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu  ile Berlin'de gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın  toplantısında yaptığı açıklamada, Almanya'nın İran ile yapılan nükleer anlaşmayı  desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

İkili ilişkilerin yanında bölgesel görüşmeleri de ele aldıklarını dile  getiren Merkel, İran ile nükleer anlaşmanın faydalı ve kullanışlı olup olmaması  konusunda mevkidaşıyla aynı fikirde olmadıklarına dikkati çekti. Merkel, ''İran  anlaşmasıyla şeffaflık sahibi olundu. Yoksa İran atom bombası üretmenin bir  önceki aşamasındaydı. Bizim pozisyonumuz bu şekilde.'' ifadesini kullandı.

Merkel, İran'ın Yemen ve Suriye'deki faaliyetleriyle balistik füze  programını eleştirerek, İran'ın özellikle İsrail'e yakın bölgelerden geri  çekilmesi için diplomatik girişimlerin süreceğini belirtti. ''İran'ın bölgedeki   etkileri endişe verici'' diyen Almanya Başbakanı, İsrail'in İran ile ilgili  sunduğu kanıtların da Uluslararası Atom Enerji Kurumunca  (IAEA) incelemesinden  yana olduğunu belirtti.

Merkel, Almanya'nın neden Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak  tanımadığının sorulması üzerine, ''Almanya olarak iki devletli çözümden yana  olduğumuzu yineledik. İki Almanya  birleştiğinde uluslararası toplumca kabul  gören anlaşmaya binaen başkent belirlendi. Ancak iki ülke arasında çözüm  anlaşması olursa bu mümkün.'' dedi.

Merkel ayrıca Almanya ve İsrail hükümetleri arasında 4 Ekim'de  İsrail'de ortak toplantı yapma konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu

Netanyahu da dünyanın günümüzde karşılaştığı en büyük sorunun radikal  dinci militan gruplar olduğunu ve bunların nükleer silah yapma çabası içinde  olduklarını iddia etti. Netanyahu, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in  "İsrail'in, temizlenmesi gereken bir kanser tümörü" olduğunu savunan sözlerini  eleştirdi.

21. yüzyılda birilerinin İsrail'i ortadan kaldıracağını söylemesinin  çok şaşırtıcı olduğunu ifade eden Netanyahu, "İran, ortadan kaldırılmamız  çağrısında bulunuyor. Bu soykırımı gerçekleştirmek için de nükleer silahlara  sahip olmak istiyor. Biz bunun gerçek olduğunu biliyoruz." dedi.

Almanya ile çok sıkı ve sağlam temellere dayalı ilişkileri olduğunu vurgulayan Netanyahu, İran'ın nükleer silah ürettiğine dair gizli arşivlerden  çıkardıkları ve IAEA'ya sundukları belgeleri Alman uzmanlara da verdiklerini  söyledi.  

İran'ın, Yemen ve Suriye'yi, ardından da tüm Ortadoğu'yu ele geçirme  çabası içinde olduğunu savunan Netanyahu, İran'ın, Afganistan ve Pakistan'dan  gelen 18 bin Şii militanı Suriye'ye gönderdiğini ve bu sayıyı 80 bine çıkartmayı  hedeflediğini kaydetti. 

Bunun da çoğunlukla Sünni nüfusa sahip olan Suriye'de yeni çatışmalara  yol açacağını belirten Netanyahu, İran'ın saldırgan tutumuna karşı birlikte  mücadele edilmesi gerektiğini, bunun yolunun da radikal gruplara desteğini  kesebilmek için İran'a ekonomik yaptırımlar uygulanmasından geçtiğini  söyledi. 

Netanyahu, birçok Arap ülkesinin İsrail'in bölgedeki gelişmelere katkı  sağlayabileceğine inandığını ifade ederek,  Alman hükümeti ile de ulaşmak  istedikleri hedefler konusunda görüş ayrılığı olmadığını, sadece hedefe ulaşma  noktasında başvurulacak yöntemler hakkında farklı görüşleri barındırdıklarını  kaydetti.

Almanya'da Netanyahu'ya protesto

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de görüşen  İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu protesto edildi. 

Netanyahu’nun Merkel ile bir araya gelmesinden önce bir grup gösterici  görüşmenin yapılacağı Başbakanlık binasının karşısındaki Federal Meclisin önünde  toplandı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri sırasında protestocular  "Filistin’e özgürlük", "Netanyahu hoş gelmedi" ve “Göreceksin mülteciler dönecek"  şeklinde sloganlar attı.

Protestocular Filistin bayrakları ile Gazze sınırında gönüllü  hemşirelik yapan ve İsrail askerlerince şehit edilen Rezzan Neccar’ın  fotoğraflarının yanı sıra üzerinde "Cennette rahat uyu Rezzan Neccar. Filistin’e  özgürlük" yazan pankart taşıdı.

Gösteriye katılan 26 yaşındaki Burhan Yassin, Filistin’de her gün  Filistinlilerin öldürüldüğünü ve tutuklandığını belirterek, böyle bir durumda  Netanyahu'nun Avrupa'da siyasi liderlerce kabul edilip, görüşmeler yapılmasına  Filistinlilerin tepki gösterdiğini belirtti.

Netanyahu’nun Berlin’de daha fazla Filistinliyi öldürmek için para ve  silah istemeye geldiğini savunan Yassin, “Bu bir felaket ve kabul edilebilir bir  durum değil." dedi.

Merkel-Netanyahu görüşmesinin sonuna kadar gösteriyi sürdüren  protestocular daha sonra olaysız dağıldı.