Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Rakka’daki durumun kritik olduğu, şehir yakınlarında ABD destekli silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde halkın ayaklanmaya başladığı’ belirtildi.

ŞEHİR YERLE BİR OLMUŞ DURUMDA

Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Rudskoy, “Neredeyse 95 bin kişinin geri döndüğü Rakka’da altyapılar tamamen yıkılmış durumda. Şehir sakinleri toplumsal hizmetlere ulaşamıyor. Şehirde yalnızca bir hastane ve doğumevi çalışır durumda” dedi.

‘EL MANSUR’DA AYAKLANMA ÇIKTI’

Şehirde su sorunu olduğunu belirten Rudskoy, Suriyelilerin Rakka’nın El Mansur yerleşim biriminde ABD’nin desteklediği silahlı gruplara karşı ayaklandığını belirtti.

Rudskoy, “YPG yönetimi ve ABD tarafından görevlendirilen yerel yetkililer insani anlamdaki sorunları çözemiyorlar. Bölgedeki halk baskı ve cezalarla karşı karşıya kalıyor, zaruri yer değiştirmeler yaşanıyor. Bu da yerel halk arasında büyük bir rahatsızlık oluşturuyor” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA UYARMIŞTI

Erdoğan, "Bu dönem başlayınca, 15 Mayıs 2016 'Gelin bunu beraber yapalım. Rakka'ya Amerika ile beraber girelim.' dedik. Ama maalesef bunlar PYD ve YPG'yi tercih ettiler. 'Siz yolunuza, biz yolumuza' dedik." sözleriyle zamanında ABD'yi uyardığını ifade etti.