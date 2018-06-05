Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kyodo ajansının haberine göre, biri silahlı olduğu sanılan Çin Sahil Güvenliğine ait 4 tekne, Doğu Çin Denizi'nde, bu sabah Senkaku Adaları çevresinde fark edildi.

Japon Sahil Güvenliğinin, teknelerin kara sularından çıkmaları için uyarı yaptığı, teknelerin, bir buçuk saat sonra bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın Senkaku, Çin'in Diaoyü olarak adlandırdığı 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Adalarda yaşayan kimse bulunmuyor.

Japonya, takımadaların kendi kara suları içinde bulunduğunu ileri sürüyor ve adaların bulunduğu bölgeye gözetleme gemileri gönderen Çin'i, kara sularını ihlal etmekle suçluyor.

Adalar yakınlarında devriye gezen Japon ve Çin gemileri, sık sık birbirlerine uyarı gönderiyor.