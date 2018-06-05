Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği gümrük vergilerine karşılık vereceğini daha önce duyurmuştu.

Reuters'ın aktardığına göre bakanlığın resmî gazetede yayımladığı yeni gümrük tarifeleri listesinde, ABD'den et, elma ve patates ithalatına yüzde 20, peynir ve içecek türlerinin hepsine yüzde 20 ile 25 arasında gümrük vergisi yer alıyor.

Bakanlık, diğer ülkelerden vergisiz olarak ithal edilmek üzere 350,000 ton et kotası açıldığını da duyurdu.

Kanada da kısa süre önce ABD'ye karşı misilleme kararı almış ve liste yayınlamıştı.