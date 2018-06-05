Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Programda konuşan TİKA Herat Program Koordinatörü Ali Ergun Çınar, TİKA'nın sivil toplum kuruluşlarını, sosyal ve hayrî müesseseleri önemsediğini faydalı, hayırlı ve verimli çalışmalar yapan bu gibi müesseselerle iş birliğine açık olduklarını söyledi. Çınar, Herat’ta ikinci Ramazanlarını idrak ettiklerini ifade etti.

Ardından söz alan Islah Cemiyeti Batı Afganistan Temsilcisi ve Herat Öğretmenler Birliği Başkanı Hâce Muhammed Nâdir, Türkiye’ye ve TİKA’ya Afganistan’a gösterdikleri dostluk ve kardeşlik için teşekkür borçlu olduklarını söyleyerek, terör Örgütü FETÖ’nün pençesinde olan Afgan Türk Okullarının Türkiye’ye devr edilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





Bilâhire Hz. Ebubekir-ı Sıddık Hayır Derneği’ni temsilen söz alan Üstad Fehim, Türkiye’nin Afganistan’a yaptıkları yardımlar için minnet borçlu olduklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman duacı olduklarını söyledi. İftarda son konuşmayı yapan Herat Üniversitesi Kuzey Afganistanlı Öğrenciler Birliği ve Öğrenci Yurdu Başkanı Ahmed Hâlid Timur Pûya, TİKA’nın Afganistan’da yaptığı önemli işleri muhtelif hastahaneler, Şibirgan Ankara Ali Şir Nevâi gibi bazı örneklerle anlattı. Pûya, öğrenciler olarak zor ve ağır şartlar altında tahsillerini devam ettirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi. İftar yemeğine Herat Genç Aydınlar Derneği, Nur Hayır Derneği gibi ülke genelinde faaliyet gösteren bazı kuruluşlar da katıldı.