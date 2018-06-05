Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Singapur Merkez Bankası, 12 Haziran'da ülkede yapılması planlanan ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zirvesi öncesinde hatıra madalyonu çıkardı.

Channel News Asia internet sitesinde yer alan habere göre, Singapur Merkez Bankası zirve anısına üç adet hatıra madalyonu piyasaya sürdü.

Altın, gümüş ve nikel kaplama olarak tasarlanan madalyonların yazı yüzünde Kuzey Kore ve ABD bayrakları önünde tokalaşan iki el olduğu görülürken, tura yüzünde ise "Dünya Barışı" yazısı altında barışı temsilen bir güvercin ile altında iki ülkenin ulusal çicekleri gül ve manolyadan oluşan bir demek çiçek bulunuyor.

3 bin adet basılacak altın madalyonun tanesinin bin 380 Singapur dolarına (bin 33 Amerikan doları), 15 bin adet basılacak gümüş madalyonun 118 Singapur dolarına (88 Amerikan doları) ve talebe göre piyasaya sürülecek nikel kaplama madalyonunun ise 36 Singapur dolarına (26 Amerikan doları) satışa sunulacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelecek. Zirvede nükleer silahsızlanma ve güvenlik konuları masaya yatırılacak. Zirvenin 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.

ABD de zirve için geçen ay bastırdığı kendi hatıra madalyonunu Beyaz Saray'ın hediyelik eşya dükkanında satışa çıkarmıştı. Bronz vinyetli platin madalyona iki ülke bayrakları ile birlikte Trump ve Kim'in suretleri işlenmişti.