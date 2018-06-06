Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazar günü San Antonio’dan Phoenix’e gitmek üzere havalanan American Airlines uçağı, dolu fırtınasına yakalanarak sarsılmaya başladı. Şoke olan yolculardan bazıları ağlamaya ve bağırmaya başladı.

Airbus A319 tipi uçak, aldığı hasarlardan sonra El Paso’ya iniş yapmak zorunda kaldı.

Çatlayan cam ve fırtına yüzünden önünü göremeyen pilotlar, uçağı sağ salim indirmeyi başardı.

Uçağın burnundaki ve ön camındaki hasar, gören herkesi şaşırttı.

Hayatımın en korkunç uçuşu



Ne kadar büyük bir tehlike atlattığını fark eden yolcular, “Hayatımın en korkunç uçuşu!” ve “Fotoğraflara bakınca hâlâ içim ürperiyor” gibi ifadelerle yaşadıkları korkuyu anlattı.