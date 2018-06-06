Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gürcistan Dışişleri Bakanlığı tarafından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesi notası Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'de ve Mısır Arap Cumhuriyeti'ndeki diplomatik misyonlara 1 Haziran tarihinde iletildi." denildi.

"Esad rejiminin Rusya Federasyonu'nun baskısıyla ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya'nın sözde bağımsızlıklarını tanıdığı" kaydedilen açıklamada, "Bu, Rus askerî saldırganlığı, etnik temizliği ve Gürcistan'ın ayrılmaz bölgeleri olan Abhazya ve Güney Osetya'nın işgalinin doğrudan desteklemesidir." ifadelerine yer verildi.