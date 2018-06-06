Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"The Economic Times" gazetesinin haberinde, Cammu Keşmir'de son 20 günde 16 direnişçi, 10 sivil ve 10 askerin öldüğü kaydedildi.

Bölgede ayrıca 15 el bombalı saldırı düzenlendiği ve bu saldırılarda en az 40 kişinin yaralandığı belirtildi.