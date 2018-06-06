Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in güney ve batı kırsalındaki sivil yerleşim yerlerinin yoğun hava saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Hac Yusuf, "İdlib'in Eriha ilçesi ve Urum Cuz, Beankul, Beşiriyye, Muhambil bölgelerindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5'i de yaralandı." dedi.

Saldırı rejim uçaklarınca gerçekleştirildi

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, saldırıların Humus'tan kalkan SU 22 tipi Esad rejimi uçaklarınca gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.