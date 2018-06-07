Sık sık işgalci Yahudilerin şikâyetlerine maruz kalıyor, İsrail askerleri tarafından devamlı tacize uğruyorlar. Ramazan davulcularına orada “Muasaharat Müslümanları” diyorlar. Geçtiğimiz hafta İsrail polisi üç ramazan davulcusunu gözaltına alsa da onlar Kudüs sokaklarında mâniler söyleyip sokak sokak dolaşıyor, baskılara kulak asmıyorlar.
Siyoniste bahane çok
07.06.2018 - 08:28 | Son Güncelleme: 07.06.2018 - 08:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmanlı döneminden bu yana devam eden davulcu geleneği Filistin’de tüm baskılara rağmen yaşatılmaya çalışıyor.
Etiketler : filistin,israil,ramazan haberleri,
563615 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/563615.aspx
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