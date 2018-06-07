Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sık sık işgalci Yahudilerin şikâyetlerine maruz kalıyor, İsrail askerleri tarafından devamlı tacize uğruyorlar. Ramazan davulcularına orada “Muasaharat Müslümanları” diyorlar. Geçtiğimiz hafta İsrail polisi üç ramazan davulcusunu gözaltına alsa da onlar Kudüs sokaklarında mâniler söyleyip sokak sokak dolaşıyor, baskılara kulak asmıyorlar.