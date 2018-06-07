Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elysee Sarayı’ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Macron bölgesel konuları ele aldıklarını belirterek “Netanyahu’ya tekrar söyledim. Avrupalı müttefiklerimizin de düşündüğü gibi bölgedeki balistik füze programını kontrol etmek için İran nükleer anlaşmasına bağlı kalmaya devam etmemiz gerekiyor” dedi. İki lider daha sonra Fransa-İsrail ilişkilerinin 70’inci yılı dolayısıyla ortak programa katıldı. İki lider programda geçtiğimiz sene bir kürenin başında ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi gibi “güç poz”u verdi. Söz konusu poza güç pozu dışında “kötülük pozu” da denilmişti.