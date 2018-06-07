Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin geçen ay işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 94'ü 18 yaş altı çocuk ve 9'u kadın olmak üzere 605 Filistinliyi gözaltına aldığı" belirtildi.

Söz konusu Filistinlilerden 197'sinin Doğu Kudüs, 104'ünin Ramallah, 70'inin El Halil, 29'unun Gazze sınırında ve 205'inin ise Filistin'in diğer şehirlerinde gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail yönetiminin mayıs ayı içinde 83 kişi hakkında da "idari tutukluluk" kararı verdiği aktarıldı.

Filistin Esirler Cemiyetinin son verilerine göre İsrail hapishanelerinde 6'sı 18 yaşın altında 54 kadın ve 350 çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail yönetimi, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.