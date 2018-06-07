Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'nin İran'a karşı uygulamaya başlayacağı yaptırımlardan Avrupa şirketlerini korumak için engelleme yasasını güncelleme ve Avrupa Yatırım Bankası'na dış yatırımların finansmanı yetkisi verme kararını aldı.

AB Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa şirketlerinin çıkarlarını korumaya yönelik çeşitli tedbirler alınmasına yönelik resmi sürece başlandığını açıkladı.

Açıklamada, alınan tedbirlerin İran'a yatırım yapan AB şirketlerinin çıkarlarının korunmasına yardımcı olmayı ve AB'nin İran nükleer anlaşmasına olan bağlılığını göstermeyi amaçladığı kaydedildi.

Avrupalı şirketlerin ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara uymalarını yasaklayan ve ABD cezalarını uygulayan herhangi bir mahkeme kararını tanımayan "engelleme yasasının" İran'ı da kapsayacak şekilde güncellenmesine karar verildiğine dikkat çekilen açıklamada, İran'daki yatırımların finansmanı için Avrupa Yatırım Bankası'nın kullanılabilmesine yönelik mevzuat değişikliği de yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu tedbirlerin alınmasına Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi'nin 2 ay içerisinde itiraz edebilecekleri, itiraz olamaması halinde kararın en geç Ağustos ayında yürürlüğe gireceği kaydedildi.

AB'nin engelleme yasası Küba'ya uygulanan ABD yaptırımlarını aşmak için hazırlanmış ancak hiçbir zaman yürürlüğe konmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs Salı günü, ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran yönetimine ağır yaptırımlar getireceğini duyurmuştu.

Avrupa'nın önemli şirketleri, nükleer anlaşma yapıldıktan sonra İran'da ticaret ve yatırımlar yapmaya başlamıştı. Avrupalı şirketler, İran'la çalışmaya devam etmeleri halinde ABD yaptırımlarından zarar görmekten çekiniyordu.