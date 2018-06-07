Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sima Semer, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, komisyon olarak yaptıkları araştırma sonucu sivil ölümlerinin yüzde 69,8'inden terör örgütlerinin sorumlu olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Ayrıca çeşitli saldırılar ve çatışmalar sonucu son 9 yılda 40 bin 974 kişinin yaralandığını ifade eden Semer, kayıp rakamlarının yüzde 7,5'ini kadınlar, yüzde 17,9'unu ise çocukların oluşturduğu bilgisini paylaştı.

Semer, hükümet yetkililerinin savaş kurbanlarının davalarına ciddiyetle bakmadığı değerlendirmesinde bulunarak, mağdurların haklarının korunması için kanun çıkartılması gerektiğinin altını çizdi.