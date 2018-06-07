Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malezya'da özel yetkileri olan Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC), eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" adlı soruşturmada "kilit isim" olarak gösterilen SRC International adlı yatırım şirketinin başkanı Low Taek Jho'nu aramaya başladı.

The Straits Times'daki habere göre MACC'den yapılan yazılı açıklamada, 1MDB soruşturması kapsamında ifadesine başvurmak üzere SRC International Başkanı Low Taek Jho'nun arandığı ancak nerede olduğunun henüz bilinmediği belirtildi.

Necip'le yakınlığıyla bilinen Low, 1MDB yatırım şirketinde yapıldığı iddia edilen yolsuzlukların tüm detaylarını bilen "kilit isim" olarak gösteriliyor.

Necip'in 1MDB'de yapılan yolsuzluklarla elde edilen mal varlığını Low'un üstüne yaptığı iddia ediliyor.

ABD istihbaratının bilgileriyle şubat ayında Endonezya'nın turistik adası Bali'de, Low'a ait 250 milyon ABD doları değerindeki süper lüks yata el konulmuştu. Yatın, 1MDB şirketinde yapılan yolsuzluklarla bağlantılı olduğu gerekçe gösterilmişti.

Malezya İçişleri Bakanı Tan Sri Muhyiddin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, halkın Low'un neden tutuklanmadığı konusunda sorular sorduğunu belirterek, "Bunun için zaman ve yeterli bilgilere ihtiyacımız vardı." dedi.

Low'un yanı sıra SRC International şirketinin direktörü Osman Arif Kamil'in de arandığı bildirildi.

1MDB YOLSUZLUK SUÇLAMALARI

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon dolarının Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in geçen ay yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar açılmıştı.