Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturya'nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde bir kamyonette 71 sığınmacının hayatını kaybettiği olayla ilgili davanın savcısı Gabor Schmidt, sanıkların yeni ifadelerine dair konuştu.

Macaristan'ın Kecskemet kentinde görülen, 11'i Bulgaristan, ikisi Afganistan ve biri ise Bulgaristan-Lübnan çifte vatandaşlığına sahip 14 sanığın yargılandığı davada savcı Schmidt, sanıkların 2015 yılı şubat ve ağustos ayları arasında toplamda 31 seferde bin 200 kişiyi Batı Avrupa'ya yasa dışı yollardan ulaştırdıklarını söyledi.

Savcı, 71 sığınmacının hayatını kaybetmesine neden olan suç örgütü üyelerinin sığınmacıları başlangıçta 4-5 kişilik gruplar halinde ve 3 bin 500 Avro karşılığında Batı Avrupa'ya taşıdıklarını ama daha sonra daha fazla para kazanma hırsı yüzünden daha kalabalık grupları taşımaya başladıklarını belirtti.

59'u erkek, 8'i kadın ve 4'ü çocuk 71 sığınmacının hayatını kaybettiği kamyonetin insan taşımaya uygun olmadığının sanıklar tarafından da bilindiğine dikkati çeken Schmidt, kamyonete tıkılan sığınmacıların hava almak için bağırdığını, kamyonet sürücüsünün suç örgütü liderine sığınmacıların durumu ile ilgili telefonda bilgi vermesine rağmen, örgüt liderinin, ''Eğer kargo hedefe ulaşmazsa 100 bin avro kaybederim'' dediğini bildirdi.

"Ölüm kamyoneti" davasının hakimi Janos Jadi ise Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, dava ile ilgili kararın bu ay içinde verilmesinin beklendiğini söyledi.

Olayın geçmişi

Avusturya'nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde 27 Ağustos 2015'te, otobanda terk edilmiş bir kamyonetin içinde 71 sığınmacının cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili Avusturya'da başlayan soruşturma, Macar yetkililere devredilmişti.

Macaristan'da 21 Haziran 2017'de başlayan yargılanma sürecinde savcılık olaya ilişkin 14 kişi hakkında "cinayet ve suç örgütü kurarak insan kaçakçılığı yapmak" suçlamasında bulunmuş, polis tarafından bulunan kamyonetteki Irak ve Afganistan vatandaşı 71 sığınmacının 1,5 saat içinde oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiği belirtilmişti.