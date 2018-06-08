Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldığı bir televizyon programında vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Suriye'deki iç savaşla ilgili görüşlerini açıklayan Putin, Suriye'deki iç savaşın ordunun savaş kabiliyetini geliştirmek ve yeni silahları denemek için paha biçilemez bir fırsat olduğunu söyledi.



Putin, "Hiçbir tatbikat, çatışma koşullarında güç kullanmakla kıyaslanamaz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus subayların ve generallerin, çağdaş silahla çatışmaya girmenin ne demek olduğunu anlamaya başladıklarını söyledi.

Moskova'nin Suriye iç savaşına dahil olduktan sonra 200'den fazla silahı denediği belirtiliyor.