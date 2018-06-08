Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail-Filistin sınırında bugünkü protestolarda bazı göstericilerin Nazilerin toplama kamplarında Yahudilere zorla giydirdikleri çizgili üniformalardan giyecekleri belirtildi.

Eylemciler, dünyaya "Yahudi soykırımından Filistinliler sorumlu değil ama bedelini onlar ödüyor" mesajı verecek.

Filistinliler 14 Mayıs'taki kadar büyük bir kalabalık toplamak için hazırlık yapıyor. İsrail sınıra keşkin nişancılar konuşlandırdı.

MESCİD'İ AKSA ÇAĞRISI

İsrail'in protestolara yine şiddetle karşılık vermesi bekleniyor. Hamas, Batı Şeria'daki Filistinlilere de çağrı yaptı.

Filistinlilerden cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gitmelerini istendi.

14 Mayıs'ta 60 protestocunun İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü olayların yeniden yaşanmasından endişe ediliyor.