İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki barışçıl gösterilere müdahale ettiği bildirildi. İşgal güçlerinin saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 Filistinli şehit olurken çok sayıda Filistinli de yaralandı. Bölgede gerginlik sürüyor.
İşgalci İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı: 4 şehit
08.06.2018 - 19:00 | Son Güncelleme: 08.06.2018 - 19:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İşgalci İsrail güçlerinin Gazze sınırındaki Filistinlilere yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 4 Filistinli şehit oldu.
Etiketler : israil,gazze,filistin,
563879 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/563879.aspx
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