Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki barışçıl gösterilere müdahale ettiği bildirildi. İşgal güçlerinin saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 Filistinli şehit olurken çok sayıda Filistinli de yaralandı. Bölgede gerginlik sürüyor.