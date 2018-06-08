Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Genel Kurulunda, 2019-2020 döneminde BM Güvenlik Konseyinde görev yapacak 5 geçici üye için seçim yapıldı.

Batı Avrupa ve Diğer Devletler Grubu'ndan Almanya ve Belçika 2 yıllığına geçici üye olarak seçildi. Her iki ülke de BM Güvenlik Konseyine daha önce 5'er kez seçilmişti.

BMGK'da geçici üyelik için 8 yılda bir adaylığını koyan Almanya, en son 2011-2012 yıllarında konseye seçilmişti.

Afrika grubundan seçilen Güney Afrika da BMGK'da üçüncü kez koltuk kazanmış oldu.

Latin Amerika ve Karayipler Grubu'ndan Dominik Cumhuriyeti ise BMGK geçici üyeliğine ilk kez seçildi.

Asya-Pasifik Grubu için de Endonezya ve Maldivler yarıştı. Endonezya 144 oyla seçildi. Maldivler ise 46 ülkenin desteğini aldı.

Söz konusu 5 ülke, 1 Ocak 2019'dan itibaren BMGK'da 2 yıl boyunca geçici üye olarak görev yapacak.

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için BM Genel Kurulunda seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.

Halen Konsey üyesi olan Hollanda, Bolivya, Etiyopya, Kazakistan ve İsveç'in görev süreleri bu yılın bitiminde sona erecek.

BM Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilmek için 193 üyeli BM Genel Kurulunda yapılacak seçimde toplam oyların üçte ikisini almak gerekiyor.