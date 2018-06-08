Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Flaman Parlamentosunda ibadethanelerin tanınması sürecine ilişkin yöneltilen soruya cevap veren Homans, 43'ü cami, 5'i Protestan, 2'si Ortodoks kilisesi toplam 50 ibadethanenin tanınma başvurusunun beklemede olduğu bilgisini paylaştı.

Halihazırda başvuruların işleme alınmadığını belirten Homans, genel olarak ibadethanelere ilişkin tanınma ve akreditasyon sürecinin gözden geçirildiğini bildirdi. Katolik Leuven Üniversitesi ile konuya ilişkin çalışma yürütüldüğünü aktaran Homans, çalışma sonuçlanana kadar hiçbir ibadethane hakkında tanınma sürecinin başlatılmayacağını ifade etti.

Geçen sene nisan ayında Homans, ibadethanelerin tanınma sürecini askıya aldığını duyurmuştu. Homans, bu yerler ve "toplum içinde oynadıkları rol" hakkında çok kısıtlı bilgi bulunduğunu savunmuştu.

Homans, geçen yıl Beringen kentindeki ülkenin en büyük Türk camisi Fatih Camisi'nin resmi olarak tanınırlığını kaldırma kararının ardından ciddi tepkiler almıştı.

Belçika’da 2008'de çıkan bir kanun, camilerin resmi olarak tanınmasına imkan sağlıyor. Resmi olarak tanınan camilere yıllık 30-40 bin avro civarında yardım sağlanıyor. Aynı zamanda Belçika tarafından tanınan camilere Türkiye'den din görevlilerinin atanması kolaylaşıyor.