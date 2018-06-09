Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

El Cezire Arapça’ya konuşan 1948 Filistin İslami Hareketi’nin Başkan Yardımcısı Kemal Hatib, Dahlan’ın emrindeki bir BAE’li iş adamının Kudüs’ün Eski Şehir mevkiindeki ev ve arazilere göz diktiğini söyledi. İş adamının BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’e çok yakın olduğunu belirten Hatib, özellikle Aksa yakınlarındaki binalara fahiş fiyatlar teklif edildiğini ifade etti.

BAE’NİN OYUNU

Aksa’nın bitişiğindeki bir yapıya önce 5 milyon dolar teklif edildiğini, reddedilince miktarın 20 milyon dolara kadar çıkarıldığını dile getiren Hatib, söz konusu girişiminin BAE’nin yeni bir oyunu olduğunu vurguladı.

Filistinli siyasetçi, "Aksa’yı elimizden almaya çalışıyorlar. Tüm Kudüslüler evlerini satmayarak kumpasa direnmeli" dedi. Kudüslü emlakçılar, kentteki arazilerin Arap aracılarla İsrailliler tarafından satın alınarak bölgenin Yahudileştirildiğine dikkat çekiyor.