Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Ayn İsa’da 93. Tugay girişinde gerçekleşen saldırıda 3’ü Kandil kadrosundan 8 örgüt mensubu öldü, 11 örgüt mensubu yaralandı.

SESSİZ SEDASIZ GÖMDÜLER

Ölenlerden birinin terör örgütü YPG’nin sözde batı cephesi komutanı Şivan Feraşin isimli Kandil kökenli örgüt mensubu olduğu ve Res al Ayn’a sessiz sedasız gömüldüğü tespit edildi. Diğer Kandil’den olan 2 örgüt mensubunun cesetlerinin ise hala Ayn İsa’da hastane morgunda tutulduğu öğrenildi.