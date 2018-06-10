Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya resmi haber ajansı EFE'ye göre, ülkenin Deniz Kurtarma Birimi, saat 05.30'da bir bota müdahale etti. Aralarında çocukların da bulunduğu 27 Kuzey Afrika kökenli göçmen, Cadiz'in Barbate limanına götürüldü.

Öte yandan dün Endülüs bölgesine yakın alanlarda 6 botta toplam 241 kişi kurtarıldı.

Her yıl şiddet veya yoksulluk nedeniyle on binlerce Afrikalı, hayatlarını riske atarak güney Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Deniz yolculuğu için elverişsiz botların batması nedeniyle binlerce göçmen denizde hayatını kaybediyor.

BM'ye göre, 2018'in ilk 5 ayında 7 bin 614'ü İspanya'ya olmak üzere toplam 27 bin 482 göçmen, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya vardı. Bu süre zarfında denizde hayatını kaybeden sığınmacı sayısı ise 785 oldu.