Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel basında Pazartesi günü çıkan haberlere göre, olay Güneydoğu sahilinden yaklaşık 80 kilometre uzakta meydana geldi. ABD savaş uçağı, Okinawa'daki Amerikan Kadena hava üssüne aitti.



Japon yetkililer, yerel basına verdiği demeçte, mevcut durumunun bilinmemesine rağmen pilotun otomatik fırlatma sistemiyle kendisini uçaktan fırlattığı bildirdi.

ABD Kongresi, son dönemlerde yaşanan uçak kazalarını görüşme kararı aldı.



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Winnebago emniyet biriminden yapılan açıklamada, helikopterin elektrik kablolarına çarptığı, daha sonra da Oshkosh yakınlarında Fox Nehri'ne düştüğü belirtildi.



Açıklamada pilotun yaşamını yitirdiği kaydedildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.