ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) Rusya'da faaliyet gösteren 5 kuruluşu ve bunlardan birinde yöneticilik yapan 3 Rus vatandaşını yaptırım listesine eklediği belirtildi. Rus hükümeti adına siber saldırılarda bulunduğu iddiasıyla 2016'dan beri yaptırım uygulanan FSB'ye maddi veya teknolojik destek sağladıkları kaydedilen 5 kuruluşun, Digital Security, ERPScan, Embedi, Kvant Scientific Research Institute ve Divetechnoservices olduğu ifade edildi. OFAC, ayrıca Divetechnoservices'ın yöneticileri Aleksandr Lvovich Tribun, Oleg Sergeyevich Chirikov ve Vladimir Yakovlevich Kaganskiy'i yaptırım listesine aldı.
ABD'den Rusya'ya bir şok daha! Listeye aldılar
11.06.2018 - 21:56 | Son Güncelleme: 11.06.2018 - 21:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD yönetimi, siber saldırılar nedeniyle yaptırım listesinde bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) destek verdikleri gerekçesiyle 5 kuruluş ve 3 kişiye yaptırım uygulayacağını açıkladı.
Etiketler : ABD,rusya,
564299 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/564299.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER