ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol  Ofisinin (OFAC) Rusya'da faaliyet gösteren 5 kuruluşu ve bunlardan birinde  yöneticilik yapan 3 Rus vatandaşını yaptırım listesine eklediği belirtildi. Rus hükümeti adına siber saldırılarda bulunduğu iddiasıyla 2016'dan  beri yaptırım uygulanan FSB'ye maddi veya teknolojik destek sağladıkları  kaydedilen 5 kuruluşun, Digital Security, ERPScan, Embedi, Kvant Scientific  Research Institute ve Divetechnoservices olduğu ifade edildi. OFAC, ayrıca Divetechnoservices'ın yöneticileri Aleksandr Lvovich  Tribun, Oleg Sergeyevich Chirikov ve Vladimir Yakovlevich Kaganskiy'i yaptırım  listesine aldı.