Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korsika Yürütme Konseyi Başkanı Gilles Simeone, önceki gün sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin bulduğu 629 kaçak göçmenle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Aquarius" adlı gemideki sığınmacıların, temel ihtiyaç maddelerinin bulunmaması ve olumsuz hava şartları nedeniyle zor durumda olduklarına dikkati çekti.

Simeone, "Bu acil durum karşısında Korsika Yürütme Konseyi, SOS Mediterranee'ye Aquarius gemisini limanlarından birine kabul etme teklifinde bulundu." dedi.

Korsika Meclis Başkanı Jean-Guy Talamoni de durumun çok acil olduğunu ve derhal müdahalede bulunulması gerektiğini kaydederek, "Bastia veya Ajaccio limanları gemiyi kabul edebilir, şimdilik tek endişemiz teknik konular. Vali ile telefonda görüştüm. Yanıt bekliyorum." diye konuştu.

Bu arada Fransa'nın sessizliği eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

Çok sayıda siyasi ve sivil toplum örgütünün yanı sıra vatandaşlar da hükümete Aquarius'i kabul etmesi çağrısında bulundu.

Sosyalist cumhurbaşkanı adayı Benoit Hamon, "İtalya limanlarını kapatıyor, Fransa yüzünü başka yöne çeviriyor. İspanya ve Başbakanına, insanlık görevini yerine getirdiği için teşekkürler." ifadesini kullandı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da kendini insan hakları ülkesi olarak tanımlayan Fransa'nın göçmenlerin dramı karşısında sessiz kalışını eleştirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, "Fransa yönetimine, İspanya ve İtalya arasında, yüzlerce limana sahip ve adı Fransa olan bir ülke olduğunu hatırlatalım." adlı bir kampanya başlattı.

Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux ise "Fransa üzerine düşeni yaptı." diyerek ülkesinin yeteri kadar sığınmacıya kapılarını açtığını iddia etti.

İtalya, göçmenlerin bulunduğu Acquarius gemisinin limanlarına yanaşmasına izin vermemiş ve Malta'dan geminin Valletta Limanı'na girişine izin vermesini istemişti. Malta’nın bunu reddetmesi ve tarafların birbirlerini eleştirmeleri iki ülke arasında krize sebep olmuştu.