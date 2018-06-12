Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Singapur’da düzenledikleri zirvede Kore yarımadası için barış mekanizmaların kurmalarını beklediklerini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, “Çin, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılan Singapur zirvesini memnuniyetle karşılıyor ve destekliyor." ifadesini kullandı.

Trump-Kim ortak açıklaması taahhütlerle dolu ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından Singapur'da yapılan tarihi zirvenin ardından imzalanan ortak açıklamada, Kore Yarımadasında on yıllardır süren gerilimi dindirmeyi amaçlayan çok sayıda taahhüt yer aldı.

ABD ve Kuzey Kore liderlerinin karşılıklı güveni sağlamalarını, dış etkilere son vermelerini, zorlukların üstesinden gelmelerini umduklarını dile getiren Vang, "İki ülke liderinin yarımadanın nükleerden arındırılması için önemli adımlar atmalarını, yarımada ile ilgili temel fikir birliğine varmaları için barış mekanizmasını kurmalarını umuyoruz." diye konuştu.

Kritik görüşmenin ardından Trump'tan ilk açıklama ABD Başkanı Donald Trump, Singapur'daki tarihi zirvede ilk kez buluştuğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmelerine ilişkin, "Çok ilerleme kaydettik, gerçekten çok olumlu. Sanıyorum herkesin düşündüğünden daha iyi. Şimdi imza atmaya gidiyoruz." dedi.

Kim ve Trump’ın, Singapur Zirvesi’ni “tarih yazan bir zirve” olarak niteleyen Vang, iki ülke liderlerinin eşit diyalog için masaya oturduğunu belirterek, bu zirveyle yeni bir tarihin yazıldığını kaydetti.

Zirvenin Pekin yönetiminin dört gözle beklediği ve sıkı çalıştığı bir hedef olduğunu belirten Vang, ayrıca tüm taraflara da Kore Yarımadası konusunda çaba harcama çağrısı yaptı.

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ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim’in Singapur’da buluştuğu zirvede taraflar, Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması, ABD ve Kuzey Kore arasında yeni ilişkiler kurulması, yarımadada barışın sağlanması konusunda bir dizi taahhüdü içeren ortak bir açıklamaya imza atmıştı.

Rusya’dan Trump-Kim zirvesi açıklaması Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, "İleriye yönelik atılan bu adımdan memnun olmamamız mümkün değil." dedi.