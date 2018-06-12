Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Schengen Bilgi Sistemi'ni (SIS) güncelleyerek terör ve suçla mücadeleyi artırma konusunda anlaştı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, SIS'e yönelik yapılacak yeni güncellemeler, AB sınırlarından geçişlerin daha iyi denetlenmesine imkan verecek.

Emniyet görevlilerine terörist ve suçluları yakalama, kayıp çocuklara koruma sağlama açısından önemli katkılar sağlanacak.

Bilgi sistemine yönelik kabul edilecek yeni kurallar, eksiklikleri gidermenin yanı sıra yeni oluşan ihtiyaçları karşılamaya yardımcı olacak.

Sistem daha fazla alanda alarm verecek

Açıklamaya göre, yeniliklerle, sistemin daha fazla alanda alarm vermesi sağlanacak. Ciddi suç ya da terör mahalindeki parmak izlerinin SIS'e kaydedilmesi yoluyla sistem, aranan kişiler veya bilinmeyen şüpheliler hakkında alarma geçebilecek.

Aynı şekilde sistem, kaçırılma riski bulunan çocuklar ve kendi güvenliği için seyahat etmesi engellenmesi gereken savunmasız kişiler (zorunlu evlilik, insan kaçakçılığı şüphesi) için de alarm verebilecek.

Schengen bölgesinde bulunan ülkelerde yasa dışı ikamet eden kişiler için de sistem alarm vererek, bu kişilerin gerekli ülkeye iadesi için süreci hızlandıracak.

Yüz tanıma ve DNA profili eklenebilecek

AB Parlamentosu ve Konseyi arasında uzlaşı sağlanan metne göre, yeni bilgi sistemine yüz tanıma imkanı eklenebilecek.

Diğer yandan, yeni sistemde parmak izi, fotoğraf ve yüz tanıma imkanlarının yeterli olmadığı durumlarda kayıp insanların bulunması için kişilerin DNA profilleri de sistemde ulaşılabilir hale getirilebilecek.

Güncellenmiş sistemde Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tüm verilere ulaşabilecek ve üye ülkelerle bilgi alışverişinde bulunabilecek.

Üye ülkelerin ise terör suçundan dolayı aranan kişiler hakkında Europol'e güncel bilgi sağlama zorunluluğu bulunacak.

Anlaşma sağlanan metnin yürürlüğe girmesi için AP ve AB Konseyi tarafından resmi olarak onaylanması gerekiyor.

Schengen Bilgi Sistemi

Schengen Bilgi Sistemi, AB'deki en kapsamlı ve verimli bilişim teknolojisi sistemi olarak değerlendiriliyor. Sadece geçen yıl üye ülkeler tarafından 5,1 milyar kere kullanılan sistemde, halihazırda 76 milyondan fazla kayıtlı veri bulunuyor.

Sistem genelikle 26 ülkeli Schengen bölgesinde yasa dışı bulunan, terör ve suç bağlantısı nedeniyle aranan kişiler ile kayıp ya da çalınmış eşya ve belgeler için kullanılıyor.