Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki zirveyi olumlu bulduklarını belirterek, “Ancak şeytan ayrıntıda gizlidir.” dedi.

Ryabkov, Rus TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, görüşmeyi olumlu olarak değerlendirdi.

"İleriye yönelik atılan bu adımdan memnun olmamamız mümkün değil ancak şeytan ayrıntıda gizlidir.” ifadelerini kullanan Ryabkov, Rusya’nın Kore Yarımadası'nda somut çözüm için Kuzey ve Güney Kore ile Rusya, Çin, Japonya ve ABD'den oluşan 6'lı müzakere formatının yeniden talep edileceğini umduklarını kaydetti.

Çin, 'Kim-Trump zirvesi'nden barış bekliyor Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "İki ülke liderinin yarımada ile ilgili temel fikir birliğine varmaları için barış mekanizmasını kurmalarını umuyoruz." dedi.

Trump-Kim ortak açıklaması taahhütlerle dolu ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından Singapur'da yapılan tarihi zirvenin ardından imzalanan ortak açıklamada, Kore Yarımadasında on yıllardır süren gerilimi dindirmeyi amaçlayan çok sayıda taahhüt yer aldı.

Kritik görüşmenin ardından Trump'tan ilk açıklama ABD Başkanı Donald Trump, Singapur'daki tarihi zirvede ilk kez buluştuğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmelerine ilişkin, "Çok ilerleme kaydettik, gerçekten çok olumlu. Sanıyorum herkesin düşündüğünden daha iyi. Şimdi imza atmaya gidiyoruz." dedi.

Güney ve Kuzey Kore birleşecek mi? İşte cevabı... Prof. Dr. Gökmen, "Güney Kore'nin Kuzey Kore'yi, Kuzey Kore'nin de Güney Kore'yi resmî olarak tanıması aşamasına gelindi. Ancak birleşme ile ilgili bir gidişat yok." dedi.